«Мы чувствуем эту песню как никто». Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк исполнили композицию «Я люблю»

Александр Меженный, ведущий: Композиция, с которой вы пришли, называется «Я люблю». А в паре, знаете как, один любит сильнее. Вот у вас количество слов, которые вы исполняете в песне, одинаково распределено или кто-то все-таки сильнее любит?

Марта Данусевич, солистка Большого театра Беларуси:

Нет, на самом деле в этой песне больше у меня соло. Самые главные слова, которые я пою, причем на таком пианиссимо, именно я люблю, как тайна сокровенная, прямо выделены. Как раз таки женщина признается красивому мужчине в любви.

Александр Меженный:

Давайте расскажем, каким образом вы к этой песне пришли, потому что я знаю, что она у вас в репертуаре в другом виде давно, но сейчас этот клип, эта композиция уже приобретает такую более песенную форму.

Тарас Присяжнюк, солист Большого театра Беларуси:

Я могу сказать, что это классический романс во всех смыслах этого слова, написанный легендарным Владимиром Оловниковым. Исполняют очень много различных талантливых певцов. С 2020 года нам поступило предложение попробовать сделать это семейной песней, семейным романсом. И мы в одном из наших сольных концертов в Большом театре Беларуси первый раз исполнили в дуэте этот прекрасный романс в сопровождении рояля, уже тогда почувствовали, что это может стать нашим семейным гимном, потому что как никто мы чувствуем эту песню, это взаимоотношение любовное.