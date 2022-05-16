«Мы абсолютно не зависим от поставок». Брестская больница обеспечивает себя кислородом на 100%

Новости Беларуси. Почти в четыре раза увеличила мощность кислородная фабрика в Брестской областной клинической больнице после реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В минуту здесь готовы подавать пациентам свыше 2 000 литров газа. В период пандемии расход кислорода вырос более чем в пять раз, в связи с чем и возникла необходимость в реализации этого проекта.

Брестская областная клиническая больница – один из самых технологических медцентров не только региона, но и страны. Последние два года здесь принимают самых тяжелых коронавирусных пациентов – на 100 % кислородозависимых. В пик последней волны потребность составляла 1 500 литров в минуту. Уникальность станции в том, что она обеспечена кислородом из трех источников.

Геннадий Кричко, главный механик технической службы Брестской областной клинической больницы:

Здесь используется три способа подачи кислорода. Кислородный концентратор, который вырабатывает самостоятельно кислород, баллонная станция как резервный источник для кислородного концентратора. И газификатор с жидким кислородом – третий дополнительный источник кислорода для нашей больницы. Сейчас мы абсолютно не зависим от поставок кислорода. Мы полностью работаем на своем кислороде, производимом нашим кислородным концентратором.