«Мы абсолютно не зависим от поставок». Брестская больница обеспечивает себя кислородом на 100%
Новости Беларуси. Почти в четыре раза увеличила мощность кислородная фабрика в Брестской областной клинической больнице после реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В минуту здесь готовы подавать пациентам свыше 2 000 литров газа. В период пандемии расход кислорода вырос более чем в пять раз, в связи с чем и возникла необходимость в реализации этого проекта.
Брестская областная клиническая больница – один из самых технологических медцентров не только региона, но и страны. Последние два года здесь принимают самых тяжелых коронавирусных пациентов – на 100 % кислородозависимых. В пик последней волны потребность составляла 1 500 литров в минуту. Уникальность станции в том, что она обеспечена кислородом из трех источников.
Геннадий Кричко, главный механик технической службы Брестской областной клинической больницы:
Здесь используется три способа подачи кислорода. Кислородный концентратор, который вырабатывает самостоятельно кислород, баллонная станция как резервный источник для кислородного концентратора. И газификатор с жидким кислородом – третий дополнительный источник кислорода для нашей больницы. Сейчас мы абсолютно не зависим от поставок кислорода. Мы полностью работаем на своем кислороде, производимом нашим кислородным концентратором.
Во время реконструкции фабрики заменены наружный и внутренние проводники кислорода. На случай перебоев с электричеством имеется собственная дизельная станция. С начала пандемии в больнице также увеличили количество кислородных точек, и сегодня это почти половина от коечного фонда. Согласно последним требованиям Минздрава, кислородными источниками должно быть обеспечено примерно 70 % коек, поэтому работа продолжится.