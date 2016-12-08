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МВД: за последние два года фактов передозировок несовершеннолетних с летальным исходом не зафиксировано

08 декабря 2016 06:04
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Новости Беларуси. В стране удалось не допустить массового вовлечения молодежи в наркопотребление, а также уменьшилось число передозировок.

Вопросы противодействия незаконному обороту дурманящих веществ будут рассмотрены 8 декабря на коллегии МВД. В Министерстве внутренних дел отмечают, что за последние два года не зафиксировано фактов передозировок несовершеннолетних с летальным исходом.

Всего же за год выявлено около пяти с половиной тысяч наркопреступлений, из оборота изъято более 300 килограммов наркотиков и 1,5 тонны насвая.

Кроме того, ведется активная борьба с распространением запрещенных веществ в Интернете. Заблокировано почти 500 электронных кошельков, связанных с наркобизнесом, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Наркотики

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