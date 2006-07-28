МВД усиливает борьбу с пьянством

Правоохранительные органы обеспокоены состоянием бытовой преступности, особенно на почве алкоголизма. Одной из самых острых проблем правоохранители называют бытовые конфликты.

90% усилий милиционеров лежат в плоскости борьбы с преступностью именно в этой сфере. Краеугольный камень здесь - пьянство. Две трети всех вызовов милиции связаны с преступлениями "на пьяную голову".

Профилактика предусматривает контроль за потенциальными дебоширами. Для этого разработаны специальные меры в рамках комплексной программы <БЫТ>. Но из-за дефицита участковых и многих других причин из 50 осужденных в ЛТП лишь восемь состояли на учете. За последние полгода совершено 348 бытовых преступлений. В МВД готовы принимать радикальные меры, чтобы бороться с пьянством, в значит и не допускать возможные преступления. Министерство выступило с инициативой разработки проекта декрета, который поможет предотвратить алкоголизм. Это вовсе не повторение <горбачевского> сухого закона, утверждают там. Речь идет об ограничении распития спиртного в общественных местах. Если документ будет принят, то нарушителям грозит штраф - примерно 250 тысяч рублей. Ограничат и время продажи алкоголя. Купить горячительное можно будет только с 9 утра до 10 вечера. Спиртное должно быть недоступно несовершеннолетним. Пивной алкоголизм среди подростков, утверждают медики, принимает угрожающие масштабы.

Такая продуманная деалкоголизация вовсе не выдумка белорусских стражей порядка. Радикальные меры принимают во многих странах. Например, в Испании в одном из городов, где спиртным злоупотребляли, его продажа и распространения были запрещены на несколько лет. В некоторых штатах США спиртные напитки вовсе не продают в выходные дни.

По статистике, в этом году в Беларуси стали пить больше. Причем чаще - плодовые вина и водку. Вместе с градусом потребляемых напитков крепчает и уверенность МВД в необходимости бороться с пьянством.