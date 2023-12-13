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МВД проводит детский конкурс видеороликов в TikTok

13 декабря 2023 06:17
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О старте детского конкурса видеороликов «Мечты сбываются!» объявило Министерство внутренних дел. Принять участие могут те, кому от 4 до 14 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД проводит детский конкурс видеороликов в TikTok-1

Условия простые: снять видео о своей мечте, связанной с деятельностью милиции, и до 20 декабря включительно опубликовать его в TikTok. Под видео нужно поставить хештег «мвд_мечты_сбываются» и отметить аккаунт ведомства. Чтобы работу заметили, профиль автора должен быть открытым. Заветное желание победителя в канун Нового года исполнит министр внутренних дел. Лучшие работы опубликуют во всех социальных сетях МВД.

# Милиция Беларуси # общество

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