МВД проводит детский конкурс видеороликов в TikTok

О старте детского конкурса видеороликов «Мечты сбываются!» объявило Министерство внутренних дел. Принять участие могут те, кому от 4 до 14 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Условия простые: снять видео о своей мечте, связанной с деятельностью милиции, и до 20 декабря включительно опубликовать его в TikTok. Под видео нужно поставить хештег «мвд_мечты_сбываются» и отметить аккаунт ведомства. Чтобы работу заметили, профиль автора должен быть открытым. Заветное желание победителя в канун Нового года исполнит министр внутренних дел. Лучшие работы опубликуют во всех социальных сетях МВД.