Прямой эфир

МВД предлагает ввести штрафные баллы для водителей

12 декабря 2006 11:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Предложение о введении новой системы контроля над автолюбителями Министерство внутренних дел Беларуси направило в правительство.

Такая система уже существует в Европе. Она предполагает, что каждое нарушение имеет свою "цену" в баллах. В зависимости от тяжести, водитель в течение года превысивший критическую сумму баллов, лишается на какой-то период права управления автомобилем и направляется на пересдачу экзаменов.

Максимальное количество штрафных баллов будет присуждаться, в частности, за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и за превышение скорости. Кстати, с марта 2007 года вступает в силу Кодекс об административных правонарушениях, в котором предусмотрена уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде. МВД планирует выйти с законодательной инициативой о юридическом закреплении показаний камер видеонаблюдения в качестве доказательства правонарушений.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
12 декабря 2006 09:15

В Аргентине обсуждали проблемы защиты китов

12 декабря 2006 09:14

Многодетным матерям снова вручат ордена

11 декабря 2006 17:43

В моду у мошенников входит промысел на ремонтных работах