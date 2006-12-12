МВД предлагает ввести штрафные баллы для водителей

Предложение о введении новой системы контроля над автолюбителями Министерство внутренних дел Беларуси направило в правительство.

Такая система уже существует в Европе. Она предполагает, что каждое нарушение имеет свою "цену" в баллах. В зависимости от тяжести, водитель в течение года превысивший критическую сумму баллов, лишается на какой-то период права управления автомобилем и направляется на пересдачу экзаменов.

Максимальное количество штрафных баллов будет присуждаться, в частности, за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и за превышение скорости. Кстати, с марта 2007 года вступает в силу Кодекс об административных правонарушениях, в котором предусмотрена уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде. МВД планирует выйти с законодательной инициативой о юридическом закреплении показаний камер видеонаблюдения в качестве доказательства правонарушений.