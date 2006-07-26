МВД объявляет войну производителям поддельной водки

За половину года более полутора тысяч человек погибли в Беларуси от острого алкогольного отравления. Причина - употребление фальсифицированных спиртных напитков. В прошлом году по той же причине в стране погибли более трех тысяч человек. Таковы данные МВД. Чаще всего сырье для изготовления подделок - непищевой спирт, который используют при производстве антиобледенителя для автомобильных стекол. Его употребление нередко приводит к поражению внутренних органов, в том числе - остановке сердца. МВД призывает граждан, которые располагают информацией о лицах, подпольно торгующих спиртными напитками, а также о местах расположения мини-заводов по их кустарному производству, анонимно сообщать об этом по телефону доверия -218-72-22