МВД настаивает, чтобы за соблюдением авторских прав в Байнете следили провайдеры

В готовящемся проекте новой редакции закона Беларуси «Об авторском праве и смежных правах» устанавливается механизм действий провайдера при обнаружении нарушения авторских прав, сообщил начальник отдела по защите интеллектуальной собственности Главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Беларуси подполковник Александр Кузнецов.

«Проектом закона предусматривается, что провайдер будет обязан принять необходимые меры по устранению нарушения авторских прав. У автора будет право обратиться к провайдеру с жалобой на нарушение, после чего провайдер должен проинформировать об этом владельца ресурса», - приводит агентство «Интерфакс-Запад» слова начальника отдела. При этом Кузнецов добавил, что «у провайдеров будут широкие полномочия, вплоть до отключения сайтов: в проекте закона предусматривается норма, согласно которой в случае нанесения ущерба третьим лицам (имеются в виду нарушители) провайдер не будет нести ответственности».

Также, по словам А. Кузнецова, если провайдер проигнорирует и не примет меры по соблюдению законодательства, то в дальнейшем, когда автор обратится в судебные и правоохранительные органы из-за того, он будет, вместе с правонарушителем, нести солидарную ответственность.

Как рассказал собеседник, подобная норма в нашей стране вводится впервые. «Сегодня автор часто не может установить, кто нарушает его права в Интернете, потому что договор провайдера с пользователем является коммерческой тайной. Правообладатель информации обращается к нам, в правоохранительные органы, мы начинаем работать с этим провайдером: И еще до того, как мы найдем это лицо, данный сайт прекращает работу, но открывается новый - с теми же самыми полномочиями, но на имя другого лица.

Открыть сайт можно без проблем, паспорт не представляется, никаких документов не надо. И установить, кто разместил информацию, очень сложно. Если предлагаемая норма закона будет принята, то провайдеры будут вынуждены реагировать, чтобы избежать ответственности», - рассказал А.Кузнецов. При этом он подчеркнул, что «личной ответственности за предоставляемые площади провайдер нести не будет».

Он выразил надежду, что «в дальнейшем, когда провайдеры поймут весь механизм, то они, в какой-то степени, будут самостоятельно заниматься защитой авторских прав и бороться с нарушителями».

Однако, по словам А.Кузнецова, на последнем совещании вокруг предполагаемой нормы возникли споры. «Похоже, в министерстве связи и информатизации неправильно поняли этот законопроект. В принципе, участникам совещания от Минсвязи все объяснили, и они доложат об этом руководству. После обсуждения Минсвязи сообщит, согласны они с этим проектом или выскажут свои соображения», - рассказал он.

«Скорее всего, Минсвязи показалось, что провайдеров будут со всех сторон наказывать за то, что на их площадях будет размещена украденная информация. Однако такого не будет», - добавил представитель МВД.

Согласно указу президента Беларуси N658 от 2 декабря 2008 г. «Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2009 год», проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» (новая редакция) должен быть представлен в Совет министров Беларуси в ноябре, а в марте 2010 должен быть внесен на рассмотрение Палаты представителей Национального собрания.