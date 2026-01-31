МВД Беларуси: преступная активность в общественных местах снизилась до минимума за последние 10 лет

В Беларуси преступная активность в общественных местах снизилась до минимума за последние 10 лет. Об этом было заявлено на заседании коллегии МВД. По итогам 2025 года, в стране значительно сократилось количество киберпреступлений, бытовой преступности, а также противоправных действий с участием несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, важным достижением стала деятельность по борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Удалось существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий, улучшив состояние дорожной безопасности.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Основные усилия органов внутренних дел и подразделений внутренних войск были сосредоточены в первую очередь на профилактике преступлений и правонарушений. Оперативная обстановка не была стабильной, она менялась, но наши подразделения очень оперативно реагировали на изменения и принимали меры, чтобы обеспечить безопасность.

В Год белорусской женщины МВД планирует учредить специальную награду для сотрудниц, имеющих трех и более детей и отличившихся на службе.