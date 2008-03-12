МВД Беларуси предлагает ввести административную ответственность за мелкие взятки

Такая инициатива вызвана неадекватно жестким наказанием за это правонарушение, предусматривающим сейчас срок лишения свободы от 6 лет и больше. В случае одобрения этого предложения Советом безопасности и Генпрокураторой, инициатива может быть оформлена законодательно. В настоящее время с лицами, получающими незначительные взятки, например в виде бутылки коньяка и коробки конфет, в основном проводится профилактическая работа.