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МВД Беларуси предлагает ввести административную ответственность за мелкие взятки

12 марта 2008 15:32
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Такая инициатива вызвана неадекватно жестким наказанием за это правонарушение, предусматривающим сейчас срок лишения свободы от 6 лет и больше. В случае одобрения этого предложения Советом безопасности и Генпрокураторой, инициатива может быть оформлена законодательно. В настоящее время с лицами, получающими незначительные взятки, например в виде бутылки коньяка и коробки конфет, в основном проводится профилактическая работа.
# общество

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