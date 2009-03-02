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МВД Беларуси поддерживает инициативу повышения возрастного ограничения на продажу алкоголя до 21 года

02 марта 2009 11:53
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Об этом сообщил в Минске глава ведомства Владимир Наумов. Напомним, соответствующее положение есть в законопроекте "Об основах государственной молодежной политики". Этот документ белорусские парламентарии рассмотрят уже на весенней сессии. Предложение о введении такой меры неоднократно высказывали как депутаты, так правоохранители и медики. Впрочем, как отметил министр, исключительно административные меры результата не принесут. Главное – предупредить проблему еще до ее появления.
# общество

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