МВД Беларуси поддерживает инициативу повышения возрастного ограничения на продажу алкоголя до 21 года

Об этом сообщил в Минске глава ведомства Владимир Наумов. Напомним, соответствующее положение есть в законопроекте "Об основах государственной молодежной политики". Этот документ белорусские парламентарии рассмотрят уже на весенней сессии. Предложение о введении такой меры неоднократно высказывали как депутаты, так правоохранители и медики. Впрочем, как отметил министр, исключительно административные меры результата не принесут. Главное – предупредить проблему еще до ее появления.