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МВД Беларуси планирует внести изменения в программу подготовки водителей

15 апреля 2008 13:51
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Они будут направлены на повышение культуры вождения. В частности, предполагается ввести предмет "психология".

Кроме того, к 2011 году появится новый образец водительского удостоверения. Документ будет иметь дополнительную степень защиты и полностью соответствовать международным требованиям.

Зарубежный опыт переймут и в транспортной сфере. В белорусской санавиации появится полицейский вертолет французского производства. Воздушное судно будет доставлять пострадавших от места аварии до медучреждения, что сократит смертность на дорогах.

В ведомстве также сообщили последние подробности о ходе дела, возбужденного по факту ДТП на трассе Минск-Микашевичи в марте.

Напомним, обвиняемый Ментюк сел за руль, не имея водительских прав в состоянии алкогольного опьянения, и на протяжении 100 километров нарушал скоростной режим почти вдвое. Он объявлен в розыск. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пассажирка, которая находилась рядом с Ментюком, получила тяжкие телесные повреждения.

# общество

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