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МВД Беларуси отмечает увеличение числа киберпреступлений в республике

11 апреля 2008 10:58
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Об этом сегодня в Минске заявил заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД страны Андрей Миклашевич.

Основная часть преступлений в этой сфере относится к категории компьютерных. Причем рост противоправных деяний - мировая тенденция. В Беларуси в 2004 году было зарегистрировано более 130 преступлений против информационной безопасности, в 2006-м - уже в два раза больше, а в 2007-м - почти 900.

"Особенностью раскрытия преступлений в сфере высоких технологий является то, что системы коммуникаций не имеют границ, - отмечает Андрей Миклашевич. - Такие преступления могут быть задуманы в одной стране, пройти по коммуникациям трех-четырех других и совершиться в пятой стране"

# общество

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