МВД Беларуси намерено усилить профилактику бытовой преступности и пьянства

Главной задачей остается ранняя профилактика правонарушений, так как самые большие проблемы в плане преступности и пьянства представляют неблагополучные семьи. Уже удалось достичь снижения числа смертельных исходов от употребления суррогатного алкоголя. Меньше людей стало привлекаться к административной ответственности за употребление алкоголя и появление в нетрезвом виде. Все это было отмечено на прошедшей сегодня в Минске коллегии МВД.