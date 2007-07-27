Прямой эфир

МВД Беларуси намерено усилить профилактику бытовой преступности и пьянства

27 июля 2007 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Главной задачей остается ранняя профилактика правонарушений, так как самые большие проблемы в плане преступности и пьянства представляют неблагополучные семьи. Уже удалось достичь снижения числа смертельных исходов от употребления суррогатного алкоголя. Меньше людей стало привлекаться к административной ответственности за употребление алкоголя и появление в нетрезвом виде. Все это было отмечено на прошедшей сегодня в Минске коллегии МВД.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
27 июля 2007 10:38

У Беларуси и России общая историческая память

27 июля 2007 08:05

Брест отмечает День города

27 июля 2007 08:05

Дом для сирот