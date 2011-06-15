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МВД Беларуси: На несанкционированных акциях в Беларуси может применяться огнестрельное оружие

15 июня 2011 14:07
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Органы внутренних дел будут реагировать на несанкционированные акции в соответствии с законодательством Беларуси. Об этом сообщили в МВД Беларуси.

Константин Шалькевич, временно исполняющий обязанности начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:
Такие призывы направлены на дестабилизацию обстановки в обществе, на вовлечение простых граждан к участию в массовых беспорядках, а также к тому, чтобы власти приняли некие ответные меры.
По имеющимся у нас сведениям, со стороны организаторов на таких акциях могут применяться различные спецсредства, в частности, взрывпакеты, петарды, вплоть до огнестрельного оружия.
Органы внутренних дел готовы обеспечить порядок в нашей стране, готовы защитить права и законные интересы наших граждан, гостей Беларуси.
Любые попытки дестабилизировать обстановку в обществе, любые попытки посягнуть на законные интересы наших граждан будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством.

# общество # Белоруссия

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