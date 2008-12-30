МВД Беларуси и России планируют создать единый коридор безопасности на дорогах Союзного государства

В настоящее время продолжается обсуждение и разработка проекта. В практической плоскости – речь идет об объединении баз данных о транспортных средствах двух стран.База данных о невыездных гражданах с территории Союзного государства будет усовершенствована. МВД Беларуси и России продолжают работу в этом направлении. В ней будут содержаться данные также о гражданах третьих стран. В Беларуси в этих целях создана централизованная система учета.