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МВД Беларуси и компания «JT International» будут вместе бороться с нелегальным оборотом табачных изделий

08 апреля 2010 09:47
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Такое соглашение о сотрудничестве стороны подпишут 8 апреля в Минске. Аналогичное было заключено в декабре 2008 года с Государственным таможенным комитетом Беларуси.

По информации ГУБЭП МВД, в прошлом году наибольшее число нарушений выявлено на белорусско-польском и белорусско-литовском участках границы. В основном поток идет из России. Таможенниками и правоохранителями изъято около 16 миллионов штук сигарет на сумму около 1,5 миллиардов рублей. Уже за три месяца этого года из нелегального оборота изъято 3,5 миллиона сигарет.

Несмотря на попытки использовать Беларусь как транзитную территорию для контрабанды в страны Евросоюза, нелегальный оборот табака на внутреннем рынке республики с каждым годом снижается.

# общество

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