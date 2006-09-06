Музыку в Интернете возьмут под контроль

За ее использованием и распространением в виртуальном пространстве будет следить Белорусское авторское общество. Пока же специалисты изучают опыт защиты авторских прав в интернете в России и Украине. Главная проблема защиты прав автора в виртуальном мире - то, что юридически интернет-пространство не существует. Признать факт нарушения авторских прав - возможно, так как они защищены законом об авторском и смежных правах. Но применить взыскание к виртуальным нарушителям крайне сложно.