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Музыку в Интернете возьмут под контроль

06 сентября 2006 14:24
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За ее использованием и распространением в виртуальном пространстве будет следить Белорусское авторское общество. Пока же специалисты изучают опыт защиты авторских прав в интернете в России и Украине. Главная проблема защиты прав автора в виртуальном мире - то, что юридически интернет-пространство не существует. Признать факт нарушения авторских прав - возможно, так как они защищены законом об авторском и смежных правах. Но применить взыскание к виртуальным нарушителям крайне сложно.
# общество

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