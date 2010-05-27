Музыкально-поэтический вечер доктора медицинских наук Леонида Путырского в Минске

Музыкально-поэтический вечер прошел накануне в Малом зале Филармонии.

В будни Леонид Путырский — хирург, врач-маммолог и доктор медицинских наук, а в свободное время — романтик.

Белорусские композиторы на стихи Леонида Путырского пишут песни и романсы.

К слову, в зрительном зале оказались не только поклонники творчества «поэта в медицине», но и пациентки.

Леонид Путырский:

Поэзия помогает мне разгрузить душу, потому что очень тяжело, когда к тебе обращаются с бедой, когда человек на грани жизни и смерти. Мне приходится выплескивать это, чтобы мое сердце не взорвалось. С другой стороны, мои стихи помогают излечиваться людям.