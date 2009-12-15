Музыкальная телевизионная премия года на СТВ

Лучшие белорусские исполнители выйдут на сцену Дворца Республики. Телеканал СТВ выступил организатором музыкальной телевизионной премии.

Накануне жюри решало, как распределятся номинации. Выбор оказался широким. На сцену большого зала главной концертной площадки страны выйдут более 30 популярных отечественных исполнителей.

Среди приглашенных гостей – Серега, Дмитрий Колдун, Руслан Алехно и группа «Звери».

Напомним, начало концерта в 19 00.



Александр Тиханович, народный артист Республики Беларусь:

– Никто до начала проекта не был определен. Идет очень бурный спор по каждой номинации. Включаются новые имена. Поэтому это долгая и кропотливая работа. Я участвовал во многих разных комиссиях жюри, скажу, что здесь очень профессиональный и скрупулезный подход к тому, что мы делаем.