Музыка в четыре руки

Конкурс фортепианных дуэтов собрал под одной крышей юных музыкантов и ценителей классики.

Юные маэстро исполняли по три композиции. Со сцены звучали ноты старинных белорусских и зарубежных мелодий. Музыкальную грамотность и способности жюри оценивало в один тур. Для многих участников игра на инструменте в ансамбле стала экспериментом.

Элеонора Ахремчик, доцент Белорусской государственной Академии музыки:

В основном, пианисты -- дети, которые занимаются индивидуально в классе. Для них выступление -- это довольно ответственно.

Участницы конкурса:

В дуэте играть, конечно, сложнее, но веселее и интереснее. Если кто-то ошибётся, то другой тут же подхватит и поможет.