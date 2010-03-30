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Музыка в четыре руки

30 марта 2010 17:46
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Конкурс фортепианных дуэтов собрал под одной крышей юных музыкантов и ценителей классики.

Юные маэстро исполняли по три композиции. Со сцены звучали ноты старинных белорусских и зарубежных мелодий. Музыкальную грамотность и способности жюри оценивало в один тур. Для многих участников игра на инструменте в ансамбле стала экспериментом.

Элеонора Ахремчик, доцент Белорусской государственной Академии музыки:
В основном, пианисты -- дети, которые занимаются индивидуально в классе. Для них выступление -- это довольно ответственно.

Участницы конкурса:
В дуэте играть, конечно, сложнее, но веселее и интереснее. Если кто-то ошибётся, то другой тут же подхватит и поможет.

# общество # Культура

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