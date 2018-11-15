Мужской хор Всехсвятского собора отмечает юбилей

Новости Беларуси. Свой первый юбилей отмечает 15 ноября единственный в стране профессиональный мужской хор Всехсвятского собора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городах Беларуси и за её пределами коллектив уже хорошо знаком.

Среди слушателей не только те, кто участвует в богослужениях, но и бывал на сольных концертах хора. Именно его участники озвучивали церемонию «За духовное возрождение», визит Патриарха, открытие выставки православных икон Беларуси в Ватикане, приуроченной к визиту нашего Президента.