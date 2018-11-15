Мужской хор Всехсвятского собора отмечает юбилей

Новости Беларуси. Свой первый юбилей отмечает 15 ноября единственный в стране профессиональный мужской хор Всехсвятского собора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городах Беларуси и за её пределами коллектив уже хорошо знаком.
Новости Беларуси. Свой первый юбилей отмечает 15 ноября единственный в стране профессиональный мужской хор Всехсвятского собора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городах Беларуси и за её пределами коллектив уже хорошо знаком.
Среди слушателей не только те, кто участвует в богослужениях, но и бывал на сольных концертах хора. Именно его участники озвучивали церемонию «За духовное возрождение», визит Патриарха, открытие выставки православных икон Беларуси в Ватикане, приуроченной к визиту нашего Президента.
В лингвистическом «арсенале» коллектива порядка десяти языков. Сами исполнители – как выпускники Республиканского музыкального колледжа, так и преподаватели и выпускники Белорусской государственной академии музыки, артисты ведущих музыкальных коллективов страны. В 2015 году коллектив выпустил диск православных песнопений. А в концертном зале «Минск» 15 ноября порадуют звучанием духовных, народных и светских песен.