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Мужчину задержали за угрозы посадить самолет силой мысли в Сингапуре

06 апреля 2010 13:04
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Полиция Сингапура задержала пассажира австралийской авиакомпании Qantas, который во время полета угрожал посадить самолет силой мысли, сообщает ABC News.

Инцидент произошел, когда пассажирский авиалайнер «Боинг-747» выполнял рейс «Сидней-Сингапур».

По словам очевидцев, примерно за два часа до посадки в международном аэропорту Сингапура Чанги один из пассажиров начал вести себя агрессивно и заявил, что заставит самолет приземлиться с помощью своих удивительных способностей. Пассажиры полагают, что мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Бортпроводники Qantas попытались успокоить буйного пассажира и были вынуждены заставить его оставаться неподвижным в пассажирском кресле до конца полета. Сразу после приземления «Боинга» мужчину задержала полиция, которая допросила пассажира, сообщает Lenta.ru.

# общество # происшествия

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