Прямой эфир

Мужчину признали невиновным в убийстве жены после 25 лет заключения в тюрьме

04 октября 2011 06:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Житель Техаса Майкл Мортон просидел в тюрьме за убийство, которого не совершал, 25 лет. Решение об освобождении невиновного узника приняла прокуратура штата.

Мужчина был осужден 1986 году и приговорен к пожизненному тюремному заключению, несмотря на то, что обвинение основывалось лишь на косвенных уликах.

Новые обстоятельства этого дела удалось установить только сейчас: недавний анализ ДНК крови на бандане, найденной после совершения убийства около дома четы Мортонов, показал наличие на материи крови не только погибшей, но и одного из калифорнийских преступников тех лет, сообщает ctv.by.

В связи с новыми обстоятельствами, американская некоммерческая организация, которая пытается оправдать ошибочно осужденных, обвинила судебно-медицинского эксперта округа Виллиамсон, который проводил расследование, в сокрытии улик, доказывающие невиновность подозреваемого.

# общество # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
04 октября 2011 06:40

Пенсионерка засудила супермаркет из-за двух центов

04 октября 2011 06:05

Курильщики будут трудиться на полчаса больше, чем их ведущие здоровый образ жизни коллеги

04 октября 2011 05:55

Президент УЕФА Мишель Платини прибудет сегодня Минск