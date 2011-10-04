Мужчину признали невиновным в убийстве жены после 25 лет заключения в тюрьме

Житель Техаса Майкл Мортон просидел в тюрьме за убийство, которого не совершал, 25 лет. Решение об освобождении невиновного узника приняла прокуратура штата.

Мужчина был осужден 1986 году и приговорен к пожизненному тюремному заключению, несмотря на то, что обвинение основывалось лишь на косвенных уликах.

Новые обстоятельства этого дела удалось установить только сейчас: недавний анализ ДНК крови на бандане, найденной после совершения убийства около дома четы Мортонов, показал наличие на материи крови не только погибшей, но и одного из калифорнийских преступников тех лет, сообщает ctv.by.

В связи с новыми обстоятельствами, американская некоммерческая организация, которая пытается оправдать ошибочно осужденных, обвинила судебно-медицинского эксперта округа Виллиамсон, который проводил расследование, в сокрытии улик, доказывающие невиновность подозреваемого.