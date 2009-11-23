Прямой эфир

Мужчина женился на виртуальной девушке

23 ноября 2009 17:48
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В Японии реально существующий мужчина влюбился в виртуальную женщину и женился на ней.

«Познакомился» молодой человек со своей невестой в японской игрушке — симуляторе свиданий. Игра позволяет приглашать виртуальных девушек на прогулки в парк, водить в кино, ресторан, дарить им подарки и делать их счастливыми — все как в настоящей жизни. Игроки могут развивать свои способности с помощью учебы, тренировок и решения проблем своих виртуальных подруг.

Возлюбленную зовут Нэнэ Анегасаки. Это всего лишь нарисованная и очень миловидная девушка, потребности у нее как у обычной молодой особы.

Свадьба состоялась несколько дней назад. Молодой человек пришел в церковь с игровой приставкой. После венчания был проведен торжественный прием для близких родственников, причем родители остались довольны «невесткой». Пышная свадебная церемония состоится в ближайшее время в Токио. Она будет транслироваться в прямом эфире на популярном японском сайте.

# общество # Hi-Tech

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