Мужчина женился на виртуальной девушке

В Японии реально существующий мужчина влюбился в виртуальную женщину и женился на ней.

«Познакомился» молодой человек со своей невестой в японской игрушке — симуляторе свиданий. Игра позволяет приглашать виртуальных девушек на прогулки в парк, водить в кино, ресторан, дарить им подарки и делать их счастливыми — все как в настоящей жизни. Игроки могут развивать свои способности с помощью учебы, тренировок и решения проблем своих виртуальных подруг.

Возлюбленную зовут Нэнэ Анегасаки. Это всего лишь нарисованная и очень миловидная девушка, потребности у нее как у обычной молодой особы.

Свадьба состоялась несколько дней назад. Молодой человек пришел в церковь с игровой приставкой. После венчания был проведен торжественный прием для близких родственников, причем родители остались довольны «невесткой». Пышная свадебная церемония состоится в ближайшее время в Токио. Она будет транслироваться в прямом эфире на популярном японском сайте.