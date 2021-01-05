«Мужчина строит юрту, а женщина раскрашивает». Какие обычаи существуют в самобытной Монголии?

Новости Беларуси. Юрта полностью воссоздает быт самобытной Монголии, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Гостям даже разрешают нарушить строгий обычай и перейти на мужскую половину юрты. Монголы, как перекати-поле, никогда не знают, надолго ли осели на одном месте. И после переезда собирается такая юрта заново в считанные часы. Так что жилище легкое, но красочное.

Мужчина строит юрту, женщина ее раскрашивает. Она очень яркая внутри. Почему? Потому что в степи, где живут монголы, красок нет. Когда весна, все цветет, тогда красиво. А когда лето, все выжигается, поэтому каждая семья стремится раскрасить изнутри свою юрту, чтобы глаза радовались, было красиво и неповторимо. Основа – это яркие красные либо оранжевые цвета, в честь солнца, все остальное – как у семьи рука ляжет.

На самом видном месте в юрте – подарки. Ходить в гости с пустыми руками в Монголии не принято.

У монголов не принято ходить в гости без подарка. Заходя в гости по любому поводу, ты должен подарить подарок. Основным подарком является платочек. Называется хадак. Данный хадак дарится по любому поводу: новоселье, День рождения, свадьба. Как я сказал, без подарка монголы в гости не ходят. Дарят и национальные головные уборы.

Это женский праздничный головной убор, который надевается, когда приглашают на свадьбу в качестве гостей.

А вот Новый год монголы празднуют дважды. Символически 31 декабря и в своих традициях – по лунному календарю отмечают приход весны.

Заглянуть на огонек можно и к североамериканским индейцам. Типи – традиционное жилище индейских племен. Его часто путают с вигвамом. Здесь можно раскурить трубку мира и увидеть тот самый томагавк войны, а еще примерить роуч, традиционный головной убор из перьев.

Яна Шипко, корреспондент:

Если индейцев переполняла радость или печаль, а поделиться было не с кем, то они направлялись вот в такую аллею духов. Кстати, ветер – самая подходящая погода, потому что считалось, если ленточки шевелились, то духи с вами общаются.

Мы же поговорить с духами идем к шаману. Найти его юрту можно по звуку магического бубна.