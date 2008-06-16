Прямой эфир

Музей военной техники под открытым небом появится в Минске

16 июня 2008 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Откроют его в парке Победы после реконструкции. В ближайшее время парк, расположенный вокруг Комсомольского озера, ждут масштабные преобразования. Проектом предусматривается сформировать четыре основные зоны — мемориальную, пляжную, образования и просвещения, а также набережную Победителей. Музей военной техники расположится в мемориальной зоне. На ней же разместится триумфальная арка, аллея Памяти и славы с фонтаном Победы и несколькими маленькими фонтанами.

Реконструкцию планируется завершить в 2010 году.
# общество # Музеи

Другие новости рубрики

Все новости
Православные верующие празднуют День Святого Духа
16 июня 2008 07:56

Православные верующие празднуют День Святого Духа

Цветочный ковер расцветет в конце июня у гостиницы "Беларусь"
16 июня 2008 07:56

Цветочный ковер расцветет в конце июня у гостиницы "Беларусь"

15 июня 2008 14:02

Профессиональный праздник отмечают медработники