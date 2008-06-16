Музей военной техники под открытым небом появится в Минске

Откроют его в парке Победы после реконструкции. В ближайшее время парк, расположенный вокруг Комсомольского озера, ждут масштабные преобразования. Проектом предусматривается сформировать четыре основные зоны — мемориальную, пляжную, образования и просвещения, а также набережную Победителей. Музей военной техники расположится в мемориальной зоне. На ней же разместится триумфальная арка, аллея Памяти и славы с фонтаном Победы и несколькими маленькими фонтанами.



Реконструкцию планируется завершить в 2010 году.