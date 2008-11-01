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Музей Великой Отечественной обретет новую прописку

01 ноября 2008 18:08
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В год 65-летия Победы он откроет двери уже по новому адресу - на пересечении столичных проспектов Победителей и Машерова в районе стелы "Минск — город-герой". Сейчас 140 тысяч экспонатов необходимо переместить на временную площадку, поскольку вскоре рядом с нынешним зданием музея начнется большое строительство. Экспозиция нового музея разместится на площади в 4 тысячи квадратных метров. Белорусские специалисты уже получили одобрение новой концепции музея от коллег из России и Германии. Воплощать ее будут в сжатые сроки - создать экспозицию планируется в течение года.
# общество # Музеи

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