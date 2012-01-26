Музей шляхоў і паштовай сувязі рыхтуюць да адкрыцця ў Старых Дарогах

Зала для будучай экспазіцыі ўжо гатова. Цяпер спецыялісты-дэкаратыры аздабляюць пакоі аўтэнтычнымі матэрыяламі і расстаўляюць экспанаты.



Па задуме, у музейных залах адновяць атмасферу паштовай станцыі і пастаялага двара. Наведвальнікі змогуць пабываць у трох залах: пашммейстарскай, кузне і карчме. Сапраўднае ўпрыгожанне будучай экспазіцыі – брычка, якую аднавілі па фотаздымкам XIX стагодзя.



Будуць тут і іншыя цікавыя музейныя рэліквіі – фотаздымкі, паштоўкі і маркі, а таксама калекцыя падковаў.

Георгій Захарчык, дырэктар дызайнерскай кампаніі:

Экспонаты мы искали по всем территориям, где только можно было найти. Это и к архивам обращались, и к гражданам республики, и к специалистам, которые специализируются на подборе музейных экспонатов.



Першых наведвальнікаў у музеі разлічваюць прыняць праз месяц. Большасць стэндаў экспазіцыі будуць прысвечаны і самой гісторыі Старых Дарогаў, якая цесна звязана з транспартнай тэмай. Праз горад калісці пралягаў Екацярынінскі шлях, Маскоўска-Варшаўскі тракт і Лібава-Роменская чыгунка, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».



Наталля Дафтаева, галоўны захавальнік фондаў Старадарожскага гісторыка-краязнаўчага музея:

Это будет уникальный музей. Это единственный в республике Музей дорог. Очень интересный проект, поэтому мы и получили грант. В принципе, везде открываются краеведческие музеи, а у нас – Музей истории дорог и почтовой службы. Это, может, будет визитной карточкой нашего города.

