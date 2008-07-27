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Музей районной потребкооперации открыли на Брестщине

27 июля 2008 14:28
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На выставке более тысячи экспонатов - от документов и фотографий до старых купюр и копеек.
В небольшой комнатке вся история потребкооперации от начала зарождения и до наших дней. В этой антологии Галина Басалай как рыба в воде. Она не только ценный сотрудник предприятия,  но и экскурсовод первого музея райпо.
 
Когда-то калькулятор называли арифмометр. Такую вычислительную технику вряд ли положишь в карман. Весы, безмены и даже первый, поступивший на вооружение торговли, кассовый автомат - “КИМ-3. Он чудом сохранился на складе.
 
В одном из уголков музея выставлены горячительные напитки, выпущенные в 70-е годы прошлого столетия. Вывески первых магазинов, экземпляр первой послевоенной газеты, праздничные транспаранты и даже приказ, изданный в 1947 году. Тогда только за опоздание на работу можно было попасть под суд.  Как уверяет сейчас ветеран потребкооперации Надежда Васильевна, в их коллективе под суд никто не попал.
 
В будущем экспозицию музея планируют расширить и написать книгу воспоминаний.  Тем более что уже сегодня музей своего рода диковинка, и с каждым днем желающих посмотреть на чудеса потребкооперации становится все больше.
# общество # Музеи

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