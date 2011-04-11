Музей партизанского быта под открытым небом в Витебске

Аллея партизанской славы на Витебщине обновляется. В областном центре специалисты реконструируют землянки и окопы. Оригинальный музей под открытым небом воссоздает быт участников Великой Отечественной.

Это образец так называемой стационарной партизанской стоянки. Здесь отряд мог базироваться до года. Потому и условия менее суровые, чем во временных лагерях. А если по партизанским меркам – так вообще повышенной комфортности. К примеру, нары выкладывали ельником, а если повезет, свежим сеном. Можно представить, что спалось здесь вполне уютно.

С партизанским бытом Степан Алексеевич знаком не понаслышке. В бригаду Кириллова попал в 1943-ем. 16-летний мальчишка и засады на дорогах устраивал, и укрепления строил. Особенно тяжело пришлось как раз такой апрельской порой.

Степан Бураков, ветеран Великой Отечественной войны:

И голодно, и холодно, и сыро. Мокрые были, на теле сушилась одежда. Особенно период с апреля 44-го года и пока соединились. Партизаны держали сплошную оборону — от Новополоцка до Борисова.

Партизанская стоянка построена по оригинальным военным чертежам. После «зимовки» землянки вновь «начиняют» реальными экспонатами. В партизанском лагере их четыре. Кроме жилой, еще штаб, оружейная и лазарет. Для каждой свои «предметы интерьера». Например, трофейная немецкая рация.

Денис Яковлев, старший научный сотрудник Витебского областного музея Героя Советского Союза Миная Шмырева:

Партизаны ремонтировали оружие, а также трофейные средства связи – немецкие рации. В медицинской землянке будут расположены инструменты, которые врачи и санинструкторы использовали в те годы, то есть землянки будут полностью заполнены предметами, аутентичными тем, которые существовали в 40-е года в период Великой Отечественной войны.

Партизанский бивак не случайно разбили возле музея Миная Шмырева. Комбриг, больше известный как Батька Минай, первый организатор местного партизанского движения. Железнодорожная платформа времен Великой Отечественной – безмолвный свидетель подвигов партизан. Именно с таких рельс и пускали под откос белорусские партизаны вражеские эшелоны.

Аллея партизанской славы откроется для посетителей 30 апреля. В декорациях под открытым небом реконструкторы уже готовят костюмированное представление в память о героях той далекой и близкой войны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».