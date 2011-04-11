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Музей партизанского быта под открытым небом в Витебске

11 апреля 2011 11:54
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Аллея партизанской славы на Витебщине обновляется. В областном центре специалисты реконструируют землянки и окопы. Оригинальный музей под открытым небом воссоздает быт участников Великой Отечественной.

Это образец так называемой стационарной партизанской стоянки. Здесь отряд мог базироваться до года. Потому и условия менее суровые, чем во временных лагерях. А если по партизанским меркам – так вообще повышенной комфортности. К примеру, нары выкладывали ельником, а если повезет, свежим сеном. Можно представить, что спалось здесь вполне уютно.

Фото. Землянка

Фото. Землянка

С партизанским бытом Степан Алексеевич знаком не понаслышке. В бригаду Кириллова попал в 1943-ем. 16-летний мальчишка и засады на дорогах устраивал, и укрепления строил. Особенно тяжело пришлось как раз такой апрельской порой.

Степан Бураков, ветеран Великой Отечественной войны:
И голодно, и холодно, и сыро. Мокрые были, на теле сушилась одежда. Особенно период с апреля 44-го года и пока соединились. Партизаны держали сплошную оборону — от Новополоцка до Борисова.

Партизанская стоянка построена по оригинальным военным чертежам. После «зимовки» землянки вновь «начиняют» реальными экспонатами. В партизанском лагере их четыре. Кроме жилой, еще штаб, оружейная и лазарет. Для каждой свои «предметы интерьера». Например, трофейная немецкая рация.

Фото. Рация

Денис Яковлев, старший научный сотрудник Витебского областного музея Героя Советского Союза Миная Шмырева:
Партизаны ремонтировали оружие, а также трофейные средства связи – немецкие рации. В медицинской землянке будут расположены инструменты, которые врачи и санинструкторы использовали в те годы, то есть землянки будут полностью заполнены предметами, аутентичными тем, которые существовали в 40-е года в период Великой Отечественной войны.

Фото. Военная техника

Партизанский бивак не случайно разбили возле музея Миная Шмырева. Комбриг, больше известный как Батька Минай, первый организатор местного партизанского движения. Железнодорожная платформа времен Великой Отечественной – безмолвный свидетель подвигов партизан. Именно с таких рельс и пускали под откос белорусские партизаны вражеские эшелоны.

Аллея партизанской славы откроется для посетителей 30 апреля. В декорациях под открытым небом реконструкторы уже готовят костюмированное представление в память о героях той далекой и близкой войны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Фотофакт # Музеи

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