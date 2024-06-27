Музей на колесах «Поезд Победы» прибыл в Оршу

Орша встретила «Поезд Победы» в день 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На перроне торжественный митинг, посвященный открытию экспозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музей на колесах был здесь уже дважды и неизменно интересен как взрослым, так и детям. Ранее с экспозицией смогли ознакомиться около 5 000 горожан. Важно, что среди них немало молодых людей. Уникальная интерактивная выставка посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной.

Она создана на базе вагонов передвижного комплекса и основана на эффекте присутствия. Это позволяет проникнуться атмосферой военного лихолетья.