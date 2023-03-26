Музеи, съёмки видео и чтение книг. Что ждёт школьников на весенних каникулах?

Новости Беларуси. Чтением книг по учебной программе в ближайшие дни наверняка будут заняты школьники. У них начинаются весенние каникулы. Впрочем, и без этого учащимся будет чем заняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каждом учреждении образования сверстан индивидуальный план активного отдыха. Экскурсионные группы ждут музеи и мемориальные комплексы, в стенах школ также пройдут тематические мероприятия.