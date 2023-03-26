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Музеи, съёмки видео и чтение книг. Что ждёт школьников на весенних каникулах?

26 марта 2023 15:04
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Новости Беларуси. Чтением книг по учебной программе в ближайшие дни наверняка будут заняты школьники. У них начинаются весенние каникулы. Впрочем, и без этого учащимся будет чем заняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музеи, съёмки видео и чтение книг. Что ждёт школьников на весенних каникулах?-1

В каждом учреждении образования сверстан индивидуальный план активного отдыха. Экскурсионные группы ждут музеи и мемориальные комплексы, в стенах школ также пройдут тематические мероприятия.

Музеи, съёмки видео и чтение книг. Что ждёт школьников на весенних каникулах?-4

Провести каникулы классно учащихся призвали в МВД. Ведомство объявило творческий конкурс на лучший ролик. Участникам необходимо снять видео, в котором они расскажут, какие правила поведения соблюдают, чтобы на улице и дома не было неприятностей. Организаторы конкурса обещают, что авторы самых ярких и креативных работ не останутся без внимания и подарков.

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# Дети # общество # Фотофакт

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