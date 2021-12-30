Муковозчик: «В уходящем году чётко и недвусмысленно прозвучало: Беларусь больше не танцует под чужую музыку»

Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Накипело». На актуальные темы выскажет свое мнение Андрей Муковозчик, обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня».

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасьте! Оглядываясь на уходящий 2021 год, подводя его итоги, хочется отметить удивительное, радостное, внушающее оптимизм чувство: это и в самом деле был год сплочения. Не просто написанный на бумаге «Год народного единства», но и делами отозвавшийся в очень многих белорусских сердцах. То, что мы мятеж задавим, было ясно еще осенью 2020-го. То, что предстоит большая уборка страны, белорусы массово осознали в начале 2021-го. И сейчас видно, как все больше граждан включаются в это всенародное, можно сказать, движение по очистке нашей любимой Беларуси. Очистке от всего подсаженного, проплаченного, притащенного, от всей той плесени, которая своими многолетними миазмами и отравила некоторые слишком горячие от молодости, слишком кружащиеся от творчества или сильно запущенные от безделья головы. Но и не только. 2021 год стал годом модернизации политической системы нашего государства. Начался он со Всебелорусского народного собрания и заканчивается проектом новой Конституции, вынесенным, опять же, на всенародное обсуждение. Такой серьезной и непрерывной работы над собой мы давно уже не делали.

Андрей Муковозчик:

За прошедший год фактически разгромлено вражеское, иноземное, чуждое белорусам даже ментально подполье в виде так называемого «гражданского общества». Термина, придуманного на Западе с единственной, похоже, целью – разделять другие общества, другие государства на части, чтобы натравливать одну на другую. Ту, которая питается их грантами, на ту, которая строит свое. Родное. Любимое. У них не вышло. Больше того, именно увидев, осознав, даже испугавшись за свою страну, белорусы стали реально сплачиваться. Становиться плечом к плечу. В едином строю противостоять всем, кто возжелал нашу Беларусь сломать. Украсть. Продать. Захватить и сделать своей, не нашей. Не вышло. У них не вышло и с пандемией. Неисчислимым количеством жизней страны Запада в мирное время заплатили за неготовность своей хваленой медицины. А наша белорусская медицина, как мы все видим, справилась: и структура не подвела, и медики проявили героизм, и стратегия была выбрана правильно. Два десятка раз за прошедший год наш Президент лично побывал в красных зонах – нигде в мире никто подобного не делал. В этом глубокий смысл: лично расставлять приоритеты, лично контролировать исполнение, лично отвечать за принятые решения. Западные демократии от такого давно отвыкли, а белорусы, наоборот, считают естественным. Удивительным не больше, чем музыка фоном.

Андрей Муковозчик:

В уходящем году четко и недвусмысленно прозвучало: Беларусь больше не танцует под чужую музыку. Кто хотел, кто сумел – услышал. У нас должна быть своя – национальная, родная и привычная для всего народа. Новый этап становления белорусской нации не на улицах происходил. Не в сцепках и не на гуляниях. Он реально шел на заводах и в кабинетах, на полях и в больницах, на полигонах и в казармах – везде, где граждане защищали и продолжают беречь родную страну, любимую Беларусь. За прошедший год мы как нация действительно стали сильнее – в очень многих аспектах непростой общественной и государственной жизни. Потому ни за мятеж, ни за санкции, ни за кризис с беженцами – ни за что ими там против нас придуманное мы спасибо, конечно, говорить не будем. Более того, ответим, ответим так, чтобы почувствовали. И будем теперь так делать каждый раз. Но прививку белорусы получили, прививку от многих болезней современного глобального информационного общества.