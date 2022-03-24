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Муковозчик: «Официальная Украина считает ложь своим главным оружием и будет применять его до последнего»

24 марта 2022 17:07
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Авторский взгляд на происходящие события. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Андрея Муковозчика «Накипело».  

Ложь, придуманные сюжеты, передернутые факты и нагло-эмоциональные манипуляции льются нынче из каждого смартфона – читать здесь.

Муковозчик: «Официальная Украина считает ложь своим главным оружием и будет применять его до последнего»-1

Подробности в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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