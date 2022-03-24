Муковозчик: «Официальная Украина считает ложь своим главным оружием и будет применять его до последнего»

Авторский взгляд на происходящие события. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Андрея Муковозчика «Накипело».
Ложь, придуманные сюжеты, передернутые факты и нагло-эмоциональные манипуляции льются нынче из каждого смартфона – читать здесь.
Авторский взгляд на происходящие события. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Андрея Муковозчика «Накипело».
Ложь, придуманные сюжеты, передернутые факты и нагло-эмоциональные манипуляции льются нынче из каждого смартфона – читать здесь.
Подробности в видеоматериале.