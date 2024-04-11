Муковозчик о беглых: давайте делать так, чтобы они там подвывали непрерывно, каждый день

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «Сб. Беларусь сегодня»:

Тема такая: сказать, что хватит копаться в 2020‑м и пора бороться с будущими угрозами, – это примерно как заявить, что мы уже все знаем про геноцид белорусского народа и покончим на этом. А мы не все знаем! Поводом послужила фраза коллеги, что нынешнее поколение студентов уже далеко от повестки 2020-го. Они, мол, тогда еще школьниками были, их задело по касательной. Украина и текущая геополитика тоже не особо в их фокусе внимания. Что же, это факт.

Тогда вопрос: забыть ли 2020-й и в прыжке стать ближе к молодежи? Или продолжать, оставаясь занудой, макать молодых в то, что их «обошло стороной»? Вот есть среди беглых такой поэт Андрей Хаданович. Подробнее о нем можете прочесть в свежих газетах. Сам он никогда саморезов под колеса не сыпал. Машин не жег. Двери не запенивал, на стенах домов крестики не рисовал, фамилий не писал. Бутылки-зажигалки, арматура, ножи-дубинки – ни в жизнь. Он даже на гулянья не особо-то гулял: образованцы не любят толпы, да и боятся ее, если уж честно. Зато все эти годы, все эти почти 30 лет, он каждый день твердил окружающим его, читающим его, слышавшим про него людям, цитирую: «По нашу сторону – светлые силы, вооруженные стихами, песнями, танцами, плакатами, национальной одеждой».