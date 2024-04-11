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Муковозчик о беглых: давайте делать так, чтобы они там подвывали непрерывно, каждый день

11 апреля 2024 20:23
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Муковозчик о беглых: давайте делать так, чтобы они там подвывали непрерывно, каждый день-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «Сб. Беларусь сегодня»:
Тема такая: сказать, что хватит копаться в 2020‑м и пора бороться с будущими угрозами, – это примерно как заявить, что мы уже все знаем про геноцид белорусского народа и покончим на этом. А мы не все знаем! Поводом послужила фраза коллеги, что нынешнее поколение студентов уже далеко от повестки 2020-го. Они, мол, тогда еще школьниками были, их задело по касательной. Украина и текущая геополитика тоже не особо в их фокусе внимания. Что же, это факт. 

Тогда вопрос: забыть ли 2020-й и в прыжке стать ближе к молодежи? Или продолжать, оставаясь занудой, макать молодых в то, что их «обошло стороной»? Вот есть среди беглых такой поэт Андрей Хаданович. Подробнее о нем можете прочесть в свежих газетах. Сам он никогда саморезов под колеса не сыпал. Машин не жег. Двери не запенивал, на стенах домов крестики не рисовал, фамилий не писал. Бутылки-зажигалки, арматура, ножи-дубинки – ни в жизнь. Он даже на гулянья не особо-то гулял: образованцы не любят толпы, да и боятся ее, если уж честно. Зато все эти годы, все эти почти 30 лет, он каждый день твердил окружающим его, читающим его, слышавшим про него людям, цитирую: «По нашу сторону – светлые силы, вооруженные стихами, песнями, танцами, плакатами, национальной одеждой».

Муковозчик о беглых: давайте делать так, чтобы они там подвывали непрерывно, каждый день-4

Андрей Муковозчик:
Каждый божий день. Не вспоминая об осыпающих светлые силы польских злотых, фондерлялиных евро, црушных долларах… А зачем? Кому по той стороне надо, все и так, что нужно, знают, остальные пусть отойдут от кормушек.

«По ту сторону – темные силы, лишенные культуры и интеллекта, силы, нацеленные на убийство и разрушение», – конец цитаты. Это мы с вами. Мы, со всем нашим государством, заводами и колхозами, образованием, медициной, социалкой, мы, кормящие образованцев с ложечки. Мы лишены культуры и интеллекта. Не тот народ хадановичам достался. 

Подробности в видео в нашем Telegram-канале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик

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