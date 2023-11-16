Муковозчик: «Нам не надо бояться человека с ружьём. Надо таким стать каждому, на своём рабочем месте»

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Доклад по вопросам деятельности Белорусского общества охотников и рыболовов, который недавно был заслушан Президентом, на мой взгляд, хороший и наглядный пример, как на уровне местных идеологов, активных пропагандистов и молодых профсоюзных деятелей пока еще немногие умеют делать выводы из официальных строк отчетов.

Почему я и не устаю повторять на каждой встрече с трудовыми коллективами: хотите что-то разъяснять людям – выписывайте и читайте газеты. Это ваш конспект, без него вы будете плавать в разговорах с согражданами, как студент на экзамене, а экзамены придут уже очень скоро.

Из доклада главы общества многие для себя восприняли лишь появление в стране «охотничьих номинаций «Вялікая беларуская пяцёрка» и «Вялікая беларуская сямерка». Может, кого-то такой набор трофеев – лось, олень, косуля, кабан и глухарь, а для мужчин еще и волк, и зубр – и не очень впечатлит. Однако вполне себе охотничий ряд достижений. Беларусь входит в десятку лесных государств Европы, и охота у нас получше, чем у многих. Это же не хомяк, суслик, полевая мышь, тушканчик и паук-каракурт, сложность охоты на которых в том, что добывать их надо сачком для ловли бабочек.

Других, видишь ли, смущает рабочее название женского клуба при обществе охотников и рыболовов – «Белка». Мол, белку в глаз надо бить, забей белке стрелку и все такое… Ага! Если бы вы видели тех «белок», вы свое берегли бы больше, чем воображали про «в глаз».

Третьи задались вопросом: не поискать ли в Беларуси и другие «трофеи»? К примеру, МАЗ, БелАЗ, что-то из линейки «АМКОДОР», троллейбус «Белкоммунмаш» и тягач от МЗКТ – не давать ли покупателю такой пятерки специальный приз, а?

Андрей Муковозчик:

Мысль неплохая. Подчеркивает: в Беларуси во многих сферах и областях достаточно «великолепных пятерок» и «больших семерок», которыми стоит гордиться. Надо гордиться. И не стоит прятать законную гордость за смешочками. И не надо стесняться говорить об этом – и своим, и на весь мир.

Ну а теперь главная мысль, в которую, уважаемые зрители, вдумайтесь и поделитесь результатами с теми, кому тайное знание недоступно без разъяснений. Каждый охотник – это почти снайпер. А иногда и не почти. Игрок командный, привычный к коллективному труду, умеющий отвечать за свой номер, выделенный участок. Это дисциплина, внимание к деталям, понимание опасностей, свой кусок большой работы. Отряд охотников – можно сказать, почти готовый партизанский отряд. Имеющий к тому же не только свое оружие под рукой. Но и готовые заводики по производству всякого стреляющего и взрывающегося прямо на кухне, в мастерской или в гараже. Крови не боящийся отряд.