Муковозчик: «Мем в смартфоне – и человек уже «знает», как на самом деле устроен мир. И с этого уже не собьёшь»

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело», в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело», в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Здрасте! Нашу с вами реальность пытаются не только сломать блицкригами и санкциями. Ее давно пробуют незаметно подменить псевдонаучными фальшивками типа окон Овертона. К примеру, сейчас западная пресса массово разгоняет тезис: «Фильм «Барби» вернул «токсичную феминность» в новости». Это что еще такое?
Токсичная маскулинность – термин, который возник в 80‑х годах прошлого века и призван был осудить, сделать общественно непривлекательными и затем неприемлемыми нормальные поведенческие стереотипы обычного мужчины. «Насилие, доминирование, эмоциональная неграмотность, сексуальные права, враждебность к феминности, Дональд Трамп» – вот, оказывается, какие мужчины потные абьюзеры, фу.
Андрей Муковозчик:
Токсичная же феминность призвана, чтобы исключить из стереотипов женского поведения такие черты, как «эмоциональность, пассивность и самопожертвование – внутреннюю мизогинию, направленную на поддержку других людей».
То есть сначала из нормальных мужиков последовательно слепили метросексуалов, нарциссов, гомиков и трансов – сделали, для затравки вбросив в общественное обсуждение для того и придуманное понятие «токсичная маскулинность». А теперь заканчивают с женщинами. Лишая их через внешнее давление пабликов всех видов, через токсичную феминность мудрой мягкости, желания нравиться, семейной заботливости, стремления вить гнездо и оберегать. Формируя из них что угодно, но не те половинки, которые одинаково в совершенно разных религиях были созданы друг для друга.
Андрей Муковозчик:
Эти теории, кстати, не касаются жизни, в том числе и семейной, золотого миллиарда. Там хорошо знают, откуда сделан заказ, и, естественно, не потребляют то, что предназначено остальным. Вспомните, например, истории про жесткое ограничение пользования компьютерами, айфонами и интернетом вообще для детей в семьях Гейтса, Маска, Цукерберга.
Эти теории расшатывают устои остальных семи, живущих на земле, миллиардов, по сути, работающих на тот один. Прорубают в их головах по живому окна того Овертона, только бы люди не стали задумываться, кого они, кроме себя, кормят. И зачем. Плюс атомизация общества дает увеличение количества продаж, проверено сначала фешн‑индустрией, а затем и растущим ЛГБТ+ сообществом. Тем, из золотого миллиарда, кажется, что они сумеют отсидеться в цивилизационном саду имени Ж. Борреля. Отсюда, кстати, у поляков и прибалтов (лимитрофов, обитателей и работников санитарного кордона), пытающихся подражать «истинным эурапейцам», эта идея с заборами. Мол, мы построим пятиметровое ограждение и так отгородимся от окружающего мира, от этих диких джунглей. И кстати, пытаются они зря. Для «эурапейского сада» они всегда будут унтерменшами. И весь этот карго‑культ с заборами лишь подтвердил известное, изрядно при том Эўропу повеселив.
Андрей Муковозчик:
Для кого же все эти окна овертонами придумываются? Для тех, кому по силам только простое и лучше с картинкой объяснение сложного. Мем в смартфоне – и человек уже «знает», как на самом деле устроен мир. И его с этого уже не собьешь. Помните наших белорусских «овец» на улицах? Те же окна, только пробитые в нескольких местах. А из пробитой черепушки все льется и течет. Лявон Вольский не стесняется признаться: «Скажу шчыра, што я апошнiя гадоў 20 дык i не жыў у Беларусi зусiм. Я даўно жыў ва ўнутранай эмiграцыi».
Ну жил бы и жил себе дальше. Так нет, музыка примеряет под себя кресло министра: «Трэба ўключацца ў пабудову новай краiны, я гатовы ўвайсцi ў камiсiю па культуры» – а поздно. У пабудову надо было включаться, когда жил здесь, когда учился здесь, когда пел здесь, когда писал здесь. Пока писал.
Андрей Муковозчик:
«У мяне найбольшы сантымент да Валожыншчыны, да тамтэйшых пагоркаў, лясоў. Вось туды, безумоўна, хацелася б вярнуцца» – так и не ждет никто. И шансов ноль. Помирать же на чужыне, господи, как не хочется‑то. А из овертонова окошка все течет и капает непонимание, как… Как сам, своими руками все порушил? Как же так...
Овцам тем легче. Они обычно не рефлексируют. Ну кому нужны сложные объяснения, все эти устаревшие понятия, мужики же сплошь – потные абьюзеры, а женщинам не надо стараться быть женственными и красивыми. Уж точно не им, они ж и так – невероятные. И только у нас, глядя на них, уж, простите, накипает.
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