Муковозчик: «Мем в смартфоне – и человек уже «знает», как на самом деле устроен мир. И с этого уже не собьёшь»

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело», в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Нашу с вами реальность пытаются не только сломать блицкригами и санкциями. Ее давно пробуют незаметно подменить псевдонаучными фальшивками типа окон Овертона. К примеру, сейчас западная пресса массово разгоняет тезис: «Фильм «Барби» вернул «токсичную феминность» в новости». Это что еще такое? Токсичная маскулинность – термин, который возник в 80‑х годах прошлого века и призван был осудить, сделать общественно непривлекательными и затем неприемлемыми нормальные поведенческие стереотипы обычного мужчины. «Насилие, доминирование, эмоциональная неграмотность, сексуальные права, враждебность к феминности, Дональд Трамп» – вот, оказывается, какие мужчины потные абьюзеры, фу.

Андрей Муковозчик:

Токсичная же феминность призвана, чтобы исключить из стереотипов женского поведения такие черты, как «эмоциональность, пассивность и самопожертвование – внутреннюю мизогинию, направленную на поддержку других людей». То есть сначала из нормальных мужиков последовательно слепили метросексуалов, нарциссов, гомиков и трансов – сделали, для затравки вбросив в общественное обсуждение для того и придуманное понятие «токсичная маскулинность». А теперь заканчивают с женщинами. Лишая их через внешнее давление пабликов всех видов, через токсичную феминность мудрой мягкости, желания нравиться, семейной заботливости, стремления вить гнездо и оберегать. Формируя из них что угодно, но не те половинки, которые одинаково в совершенно разных религиях были созданы друг для друга.

Андрей Муковозчик:

Эти теории, кстати, не касаются жизни, в том числе и семейной, золотого миллиарда. Там хорошо знают, откуда сделан заказ, и, естественно, не потребляют то, что предназначено остальным. Вспомните, например, истории про жесткое ограничение пользования компьютерами, айфонами и интернетом вообще для детей в семьях Гейтса, Маска, Цукерберга. Эти теории расшатывают устои остальных семи, живущих на земле, миллиардов, по сути, работающих на тот один. Прорубают в их головах по живому окна того Овертона, только бы люди не стали задумываться, кого они, кроме себя, кормят. И зачем. Плюс атомизация общества дает увеличение количества продаж, проверено сначала фешн‑индустрией, а затем и растущим ЛГБТ+ сообществом. Тем, из золотого миллиарда, кажется, что они сумеют отсидеться в цивилизационном саду имени Ж. Борреля. Отсюда, кстати, у поляков и прибалтов (лимитрофов, обитателей и работников санитарного кордона), пытающихся подражать «истинным эурапейцам», эта идея с заборами. Мол, мы построим пятиметровое ограждение и так отгородимся от окружающего мира, от этих диких джунглей. И кстати, пытаются они зря. Для «эурапейского сада» они всегда будут унтерменшами. И весь этот карго‑культ с заборами лишь подтвердил известное, изрядно при том Эўропу повеселив.

Андрей Муковозчик:

Для кого же все эти окна овертонами придумываются? Для тех, кому по силам только простое и лучше с картинкой объяснение сложного. Мем в смартфоне – и человек уже «знает», как на самом деле устроен мир. И его с этого уже не собьешь. Помните наших белорусских «овец» на улицах? Те же окна, только пробитые в нескольких местах. А из пробитой черепушки все льется и течет. Лявон Вольский не стесняется признаться: «Скажу шчыра, што я апошнiя гадоў 20 дык i не жыў у Беларусi зусiм. Я даўно жыў ва ўнутранай эмiграцыi». Ну жил бы и жил себе дальше. Так нет, музыка примеряет под себя кресло министра: «Трэба ўключацца ў пабудову новай краiны, я гатовы ўвайсцi ў камiсiю па культуры» – а поздно. У пабудову надо было включаться, когда жил здесь, когда учился здесь, когда пел здесь, когда писал здесь. Пока писал.