Муковозчик: «Лучшее, что мы на самом деле можем сделать для своих детей, – защитить своё!»

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Давайте пока ждем весну, поговорим с вами о лете. Вы, например, знаете, что на выпускные вечера все даты уже заняты? А вот так. Мест нет-с. И денег у многих тоже уже нет. «За выпускной в Пинске нужно выложить 2,5 миллиона рублей (да плюс 4,5 на одеться-накраситься). В Витебске – больше 4 миллионов, в Минске – 4 с лишним миллиона и 250 долларов, как рассказали сами выпускники». Знаете, когда я эти цитаты публиковал? Еще до деноминации восемь лет назад! За восемь прошедших лет случилась и пандемия, и попытка мятежа, и СВО, вообще пришел глобальный передел мира. А ярмарка тщеславия, похоже, лишь прогрессирует.

Мало что изменилось, разве только диджеи уже сейчас запрашивают по 800 долларов за вечер, а будут и по штуке запросы выкатывать. Глядишь, мы скоро на выпускные, как южные народы на свадьбу, кредиты начнем брать.