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Муковозчик: «А чем лучше украинский слуга народа Зеленский, растоптавший память о своём героическом деде?»

27 апреля 2023 16:51
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Новости Беларуси. В Беларуси о подвиге народа помнят всегда, и благодарность людям, которые подарили нам мирную жизнь, не ограничивается одним майским днем. Чего не скажешь о европейских властях. Например, в Латвии День Великой Победы, похоже, потерял актуальность.  

Как может происходить подобное, рассуждает Андрей Муковозчик в рубрике «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Муковозчик: «А чем лучше украинский слуга народа Зеленский, растоптавший память о своём героическом деде?»-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Здрасте! Латвия официально отменила празднование на своей территории Дня Великой Победы 9 мая. Сделала это первой из всех прибалтийских республик, получивших из рук Советского Союза и Красной армии отнюдь не одну только независимость и государственность. Дело еще и в том, что в нацистской расовой иерархии все народы Прибалтики были признаны неперспективными. На четверть неперспективны, то есть бесполезны для Рейха, эстонцы, на треть – латыши и на две трети – литовцы, как следует из материалов оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга.  

Подробнее смотрите в видеоматериале на нашем Telegram-канале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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