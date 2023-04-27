Муковозчик: «А чем лучше украинский слуга народа Зеленский, растоптавший память о своём героическом деде?»

Новости Беларуси. В Беларуси о подвиге народа помнят всегда, и благодарность людям, которые подарили нам мирную жизнь, не ограничивается одним майским днем. Чего не скажешь о европейских властях. Например, в Латвии День Великой Победы, похоже, потерял актуальность.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Латвия официально отменила празднование на своей территории Дня Великой Победы 9 мая. Сделала это первой из всех прибалтийских республик, получивших из рук Советского Союза и Красной армии отнюдь не одну только независимость и государственность. Дело еще и в том, что в нацистской расовой иерархии все народы Прибалтики были признаны неперспективными. На четверть неперспективны, то есть бесполезны для Рейха, эстонцы, на треть – латыши и на две трети – литовцы, как следует из материалов оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга.