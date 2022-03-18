«Мукой закупились?» Узнали у жителей приграничья, какая ситуация в местных магазинах

Новости Беларуси. По интернет-чатам то и дело кочуют страшилки от доморощенных экспертов, мол, в магазинах тотальный дефицит товаров, цены космические, а в любом перемещении военной техники им сразу мерещится война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поинтересовались настроениями жителей агрогородка на самом западе страны. Чем с нами делились жители приграничья – в репортаже Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Мы находимся в приграничье. Это агрогородок Гожа. Вот эта дорога ведет прямиком в пункт пропуска «Привалка», это белорусско-литовская граница, и эта же дорога ведет на Гожский полигон. Давайте посмотрим, какие настроения царят у людей. Где всегда многолюдно, так это в магазине. Вот он, самый обычный, государственный. Заходим без предупреждения. И сразу к полкам – все ли социально значимые товары в наличии?

Галина Буро:

Здесь сахар находится. Его, в принципе, достаточно. Дальше идет соль. Соль мелкого помола. Есть каменная соль, всего достаточно. Нет муки, это сразу бросается в глаза. Муку всю разобрали. Есть крупы. Есть гречка, есть рис. Заодно мониторим цены – повышений не обнаружили. Кстати, муку все же находим, но только цельнозерновую. Получается, разобрали высший и первый сорт. Другие покупатели от такой мучного «хапуна» в полном недоумении.

– Мукой запаслись?

– Чтобы жучков заводить?

– Мукой закупились?

– Зачем?

Смотрите, был сахар. Брали 1,71 рубль, он и есть 1,71. Мы недавно брали.

– Как цены в магазине, повысились? Как вы считаете?

– Нет. В магазине уверены, покупатели сами становятся заложниками искусственного ажиотажа. Муки привозят достаточно, вот только кому-то и 10 килограммов в руки нынче, оказывается, мало.

Лариса Погожельская, заведующая магазином:

Почему у нас мука закончилась в течение трех дней – кто упаковками, кто-то по три, по две, кто как. Одни боятся, что цены поднимутся, другие еще чего-то боятся, не знаю. Галина Буро:

А что с ценами? Лариса Погожельская:

Цены – нормально, стабильно. Цены как были, так и остались. Вечером в магазин привезут свежую партию муки. Но не хлебом единым. Все же здесь приграничье, а в интернет-чатах то и дело нагнетают ситуацию. Что же думают сами жители?

– Слышно, когда едут танки.

– А мукой запасаетесь?

– Нет, вот честно, нет. Ни мукой, ни сахаром, только по необходимости.

Сколько лет прошло, сейчас у нас красиво все, какая инфраструктура, сколько всего сделано за такие годы. Мне кажется, наш Президент пожалеет свою страну. Не допустит.