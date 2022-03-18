«Мукой закупились?» Узнали у жителей приграничья, какая ситуация в местных магазинах
Новости Беларуси. По интернет-чатам то и дело кочуют страшилки от доморощенных экспертов, мол, в магазинах тотальный дефицит товаров, цены космические, а в любом перемещении военной техники им сразу мерещится война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поинтересовались настроениями жителей агрогородка на самом западе страны. Чем с нами делились жители приграничья – в репортаже Галины Буро.
Галина Буро, корреспондент:
Мы находимся в приграничье. Это агрогородок Гожа. Вот эта дорога ведет прямиком в пункт пропуска «Привалка», это белорусско-литовская граница, и эта же дорога ведет на Гожский полигон. Давайте посмотрим, какие настроения царят у людей.
Где всегда многолюдно, так это в магазине. Вот он, самый обычный, государственный. Заходим без предупреждения. И сразу к полкам – все ли социально значимые товары в наличии?
Галина Буро:
Здесь сахар находится. Его, в принципе, достаточно. Дальше идет соль. Соль мелкого помола. Есть каменная соль, всего достаточно. Нет муки, это сразу бросается в глаза. Муку всю разобрали. Есть крупы. Есть гречка, есть рис.
Заодно мониторим цены – повышений не обнаружили. Кстати, муку все же находим, но только цельнозерновую. Получается, разобрали высший и первый сорт. Другие покупатели от такой мучного «хапуна» в полном недоумении.
– Мукой запаслись?
– Чтобы жучков заводить?
– Мукой закупились?
– Зачем?
Смотрите, был сахар. Брали 1,71 рубль, он и есть 1,71. Мы недавно брали.
– Как цены в магазине, повысились? Как вы считаете?
– Нет.
В магазине уверены, покупатели сами становятся заложниками искусственного ажиотажа. Муки привозят достаточно, вот только кому-то и 10 килограммов в руки нынче, оказывается, мало.
Лариса Погожельская, заведующая магазином:
Почему у нас мука закончилась в течение трех дней – кто упаковками, кто-то по три, по две, кто как. Одни боятся, что цены поднимутся, другие еще чего-то боятся, не знаю.
Галина Буро:
А что с ценами?
Лариса Погожельская:
Цены – нормально, стабильно. Цены как были, так и остались.
Вечером в магазин привезут свежую партию муки. Но не хлебом единым. Все же здесь приграничье, а в интернет-чатах то и дело нагнетают ситуацию. Что же думают сами жители?
– Слышно, когда едут танки.
– А мукой запасаетесь?
– Нет, вот честно, нет. Ни мукой, ни сахаром, только по необходимости.
Сколько лет прошло, сейчас у нас красиво все, какая инфраструктура, сколько всего сделано за такие годы. Мне кажется, наш Президент пожалеет свою страну. Не допустит.
– Боитесь чего-то или чем-то запасаетесь? Может, кто-то землянки копает уже?
– Нет, все спокойно, мы уверены, что у нас все будет хорошо, мы в надежных руках. Наш Президент нас в обиду не даст, мы живем и радуемся.
Мы очень хотели найти скупщиков муки или паникеров, но такие нам так и не встретились. А, может, люди, понимая абсурдность своих действий, просто постеснялись признаться. Белорусское приграничье живет своей размеренной жизнью.