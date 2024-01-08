МТЗ предлагает туристам поучаствовать в сборке трактора

Прокатиться на тракторе и поучаствовать в сборке мощного агрегата. МТЗ увеличивает объемы промышленного туризма. Гостями крупнейшего в мире производителя сельхозтехники стали уже более 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сертификат посетителя под юбилейным номером получила туристка из Новосибирска. Всего же за 6 лет с тех пор, как промышленный туризм на МТЗ начал развиваться, завод увидели гости из более чем 70 стран. Сейчас есть несколько вариантов. Например, экскурсия длительностью полтора часа с посещением цеха, где проходит обработка деталей, корпуса сборки. Здесь расположены два конвейера и выставка готовой продукции.