Прямой эфир

МТЗ предлагает туристам поучаствовать в сборке трактора

08 января 2024 06:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Прокатиться на тракторе и поучаствовать в сборке мощного агрегата. МТЗ увеличивает объемы промышленного туризма. Гостями крупнейшего в мире производителя сельхозтехники стали уже более 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МТЗ предлагает туристам поучаствовать в сборке трактора-1

Сертификат посетителя под юбилейным номером получила туристка из Новосибирска. Всего же за 6 лет с тех пор, как промышленный туризм на МТЗ начал развиваться, завод увидели гости из более чем 70 стран. Сейчас есть несколько вариантов. Например, экскурсия длительностью полтора часа с посещением цеха, где проходит обработка деталей, корпуса сборки. Здесь расположены два конвейера и выставка готовой продукции.

МТЗ предлагает туристам поучаствовать в сборке трактора-4

Можно принять участие в сборке трактора и получить свидетельство об этом. Бонус – пешая прогулка по Минскому тракторному заводу и знакомство с историей предприятия, которое сегодня предлагает заказчикам больше сотни моделей техники с вариантами сборки для любых условий эксплуатации.

# Предприятия Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Штучный товар. Новую линию по выпуску ковров открыли в Витебске
08 января 2024 06:19

Штучный товар. Новую линию по выпуску ковров открыли в Витебске

Итальянский политик: однажды Украина сможет вступить в Европейский союз – то, что от неё останется
07 января 2024 19:21

Итальянский политик: однажды Украина сможет вступить в Европейский союз – то, что от неё останется

Трогательные истории спасения! Сотрудники СТВ приютили у себя домашних любимцев с улицы
07 января 2024 19:11

Трогательные истории спасения! Сотрудники СТВ приютили у себя домашних любимцев с улицы