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Мозырский нефтеперерабатывающий завод в 2012 году полностью перейдет на выпуск дизельного топлива стандарта Евро-5

29 декабря 2011 07:12
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Новости Беларуси, Мозырь. Это станет возможно за счет ввода в эксплуатацию установки гидроочистки дизельного топлива.

Первая товарная продукции была получена 15 декабря. В целом расчетная производительность нового комплекса по сырью составляет 3 млн.тонн в год. Кроме того, новые мощности позволят увеличить производительность завода по первичной переработке нефти до 12 млн. тонн в год.

Строительство установки гидроочистки дизельного топлива — это часть программы развития Мозырского НПЗ на ближайшие пять лет. Планируется ввод в эксплуатацию еще нескольких важных технологических объектов. Конечная цель — дальнейшее углубление переработки нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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