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«Можно я буду вас братаном называть?» Как Лукашенко и механизатора связала служба в погранвойсках

13 июня 2024 16:19
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Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

«Можно я буду вас братаном называть?» Как Лукашенко и механизатора связала служба в погранвойсках-1

Николай Хоружий, механизатор ОАО «Коссово»:
Я знал, что он в погранвойсках служил, но у нас принято: погранцы между собой называют братанами. Я говорю, Александр Григорьевич, я знаю, что вы служили в погранвойсках. Ну да, я тоже служил. Говорю, у нас принято братанами называть, можно я буду вас братаном называть?

«Можно я буду вас братаном называть?» Как Лукашенко и механизатора связала служба в погранвойсках-4

Мы поедем. Спасибо!

Николай Хоружий:
Братан мой.

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# общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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