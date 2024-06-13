«Можно я буду вас братаном называть?» Как Лукашенко и механизатора связала служба в погранвойсках

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Николай Хоружий, механизатор ОАО «Коссово»:

Я знал, что он в погранвойсках служил, но у нас принято: погранцы между собой называют братанами. Я говорю, Александр Григорьевич, я знаю, что вы служили в погранвойсках. Ну да, я тоже служил. Говорю, у нас принято братанами называть, можно я буду вас братаном называть?