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«Можно в реальности ознакомиться с работой предприятия». Наталья Кочанова провела прием граждан в Минске

14 февраля 2018 19:32
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Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан в Беларуси по-прежнему остается одной из главных задач для всей вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Личные приемы на местах, выезды в регионы, субботние телефонные линии – это лишь часть большой работы, которая ежедневно ведется в стране. Вот и 14 февраля на встречу с коллективом крупнейшего строительного предприятия пришла глава Администрации Президента. Разговор Натальи Кочановой с сотрудниками коснулся самых разных тем, в том числе и достаточно острых.  

Все подробности у моей коллеги Татьяны Ревизоре.  

«Можно в реальности ознакомиться с работой предприятия». Наталья Кочанова провела прием граждан в Минске-1

  

В деревню Скирмантово семья Черниговых переехала более 10 лет назад. Из благ цивилизации в доме только отопление. Газ и воду приходится добывать по старинке, из баллона и колонки.  

«Можно в реальности ознакомиться с работой предприятия». Наталья Кочанова провела прием граждан в Минске-4

  

Клавдия Чернигова:  
Конечно, был бы газ – было бы теплее. В квартирах очень холодно, сырость, запах сырости.  

Сегодня в агрогородке живет более 500 человек. Половина – до 40 лет. Здесь даже улица есть Молодежная.  

«Можно в реальности ознакомиться с работой предприятия». Наталья Кочанова провела прием граждан в Минске-7

  

Анна Чаплиниская:  
Весна и осень (да и лето, когда дождливое) здесь яма на яме. Маме молодой, чтобы проехать с детской коляской – невозможно.  

О проблемах отдельно взятого агрогородка жители готовы говорить за его пределами. Личный прием может и не панацея, однако, как показывает практика, отличный двигатель процесса. Все обращение берутся на контроль, а порой решаются прямо на месте, в пределах кабинета и 10-15 минут.  

«Можно в реальности ознакомиться с работой предприятия». Наталья Кочанова провела прием граждан в Минске-10

  

Иван Галов:  
Я пришел с вопросом строительства жилья непосредственно, так как стою на очереди для нуждающихся. Вполне я доволен ответом. Мол, в ближайшее время будет рассмотрен этот вопрос и должны предоставить жилье.  

Вопросы, с которыми идут к главе Администрации Президента, не ограничены ни тематикой, ни временными рамками. Жилищное строительство, бытовые проблемы, образование, трудовой стаж... На приемах такого уровня обязательно присутствуют местные чиновники, которые сразу же берут проблему на карандаш.  

«Можно в реальности ознакомиться с работой предприятия». Наталья Кочанова провела прием граждан в Минске-13

  

Людмила Русак:  
Вопрос к Наталье Ивановне был важный для нашего района, не только для меня лично. О расширении промышленной зоны в районе улиц Горецкого и Шаранговича. Ответ я получила. Понятный. Приемом очень довольна.  

«Можно в реальности ознакомиться с работой предприятия». Наталья Кочанова провела прием граждан в Минске-16

  

Разговор о том, что действительно волнует, в этот раз проходил на базе крупнейшего в Беларуси строительного предприятия. На прием к Наталье Кочановой записались 9 человек, работники организации. Каждый получил подробные разъяснения по своей конкретной ситуации.  

«Можно в реальности ознакомиться с работой предприятия». Наталья Кочанова провела прием граждан в Минске-19

  

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:  
Такие приемы по личным вопросам, которые проводятся на предприятиях, они важны, потому что ты можешь в полной мере почувствовать, какая ситуация на предприятии, как работают люди, какие условия созданы, какая заработная плата. Можно не только услышать те вопросы, которые волнуют людей, но и в реальности ознакомиться с работой предприятия.  

Новостей из Минска сегодня особенно ждали в агрогородке Скирмантово Дзержинского района.  

«Можно в реальности ознакомиться с работой предприятия». Наталья Кочанова провела прием граждан в Минске-22

  

Светлана Максимова:  
В ходе беседы она дала утвердительный ответ о том, что этот вопрос останется на ее контроле и по возможности решится в ближайшее время. 

«Можно в реальности ознакомиться с работой предприятия». Наталья Кочанова провела прием граждан в Минске-25

  

Практика выездных приемов уже давно доказала свою эффективность. Для власти это обратная связь, а для тех, кто обращается – верный способ быть услышанными.  

# общество # Прием граждан # Фотофакт # Наталья Кочанова

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