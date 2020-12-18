Можно попробовать даже жареных улиток. Что продают на новогодних ярмарках в Минске?

Новости Беларуси. Самое время закупаться к празднику. В Минске начали работать точки предновогодней уличной торговли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Полюбившиеся минчанам ярмарки вновь разместились на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. Всего около 30 ларьков. Ассортимент самый разный – от сувениров до угощений.