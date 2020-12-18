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Можно попробовать даже жареных улиток. Что продают на новогодних ярмарках в Минске?

18 декабря 2020 14:50
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Новости Беларуси. Самое время закупаться к празднику. В Минске начали работать точки предновогодней уличной торговли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Можно попробовать даже жареных улиток. Что продают на новогодних ярмарках в Минске?-1

Полюбившиеся минчанам ярмарки вновь разместились на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. Всего около 30 ларьков. Ассортимент самый разный – от сувениров до угощений.

Можно попробовать даже жареных улиток. Что продают на новогодних ярмарках в Минске?-4

Подробности смотрите в видеоматериале Анастасии Кончиц.

# Новый год # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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