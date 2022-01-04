«Можно покататься на лыжах, на коньках». Какие развлечения подготовили для детей в школьных лагерях?

Новости Беларуси. Более 7 000 детей и подростков отдохнут в школьных лагерях в период зимних каникул в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В холодный сезон организаторы школьных лагерей делают ставку на спортивные мероприятия на свежем воздухе, а также интересные экскурсии. Кроме этого, на протяжении всех каникул в учреждениях образования работают спортивные залы, библиотеки, игровые комнаты. Если повезет с погодой, можно будет окунуться в зимние активности. Для этого все предусмотрено.

Николай Шакура, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Кадинской средней школы:

У нас работает лыжная база, детки могут покататься на лыжах, залита хоккейная коробка, могут покататься на коньках. И подвижные игры на свежем воздухе, они могут просто поиграть, побегать. Очень важно, чтобы наши детки не просто сидели дома, а проводили каникулы для себя с удовольствием.

Дарья Кулягина, ученица Кадинской средней школы:

Меня тянет в школу, потому что выпал снег. Можно покататься на лыжах, на коньках, слепить с ребятами снежную бабу, поиграть в снежки. А дома сидеть слишком скучно.