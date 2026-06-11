Можно ли получить больничный после увольнения? Ответил адвокат

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Можно ли получить больничный после увольнения? Да, действительно предусмотрены законом случаи, когда можно получить указанное пособие после увольнения, но для этого необходимо соблюдать определенные условия, периоды и сроки.

Первый важный момент, если вы заболели в течение 30 календарных дней после увольнения и продолжительность вашей болезни составила более 30 календарных дней, тогда это является случаем, именно когда назначается указанное пособие. Аналогичный случай, если вы желаете получить пособие по беременности и родам, то необходимо обратиться, если право на указанное пособие возникло в течение 30 календарных дней со момента увольнения.

Существуют еще обязательные условия для назначения указанного пособия. Это уважительная причина увольнения. Если вы увольняетесь по собственной инициативе, по инициативе нанимателя либо по соглашению сторон, необходимо в обязательном порядке указать уважительную причину.