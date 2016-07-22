Можно ли отменить дарственную?

Ежедневно операторы горячей линии телеканала принимают около 50 звонков. Сообщения крайне разнообразны: от жалоб на неверных мужей до вопросов о разбитой посуде. Сегодня мы рассмотрим обращение, которое, на наш взгляд, будет полезно и интересно всем.

Вопрос:

Два года назад я оформила дарственную на квартиру в пользу своего сына. Пока проживаю в этой квартире. С тех пор многое изменилось. Сын стал совсем другим, начал выпивать, скандалить. Недавно услышала от соседей, что сын собирается продавать эту квартиру и переезжать в деревню. Мне придется идти на улицу. Могу ли я отменить дарственную?

Елена Мойсейчик, юрист:

Если в договоре дарения не указано, что после перехода права собственности на квартиру от дарителя к одаряемому, даритель сохраняет право пользования квартирой, то одаряемый, действительно, в судебном порядке может выселить дарителя. Если - указано, то требовать выселения одаряемый не может.