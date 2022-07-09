Можно купить одежду с известными цитатами. В Минске открылся второй магазин с мерчем от Президента
Новости Беларуси. В Минске открылся новый, уже второй по счету, магазин с мерчем от Президента. Прошлая презентация не оставила публику равнодушной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чем удивит новая эксклюзивная точка в торговом центре «Столица», узнаем у корреспондента Полины Королевы.
Полина Королева, корреспондент:
Мы находимся в торговом центре «Столица». Для субботы, выходного дня, ничего необычного – скажете вы. Однако сегодня у нас более чем специфический шоппинг. На прилавках одежда с цитатами Александра Григорьевича Лукашенко. Изначально они циркулировали в Telegram-каналах, после, как говорится, ушли в народ. Сегодня мы можем наблюдать новую линейку товаров. Это современное поло интересного кроя, а также добавились красочные расцветки. Светло-голубой цвет для лета, как говорят производители, а также темно-синий сдержанный, который подойдет для более-менее официальных мероприятий.
Расширилась и сама торговая линейка, я уже видела футболку с подписью нашего Президента. Однако большое внимание хочу обратить на такую интересную вещь. Это шоппер. Он сделан из белорусского льна, очень плотный и приятный на ощупь, он крепкий, не порвется. Емкая, но колкая цитата присутствует. Хочется похвалить наших отечественных производителей, потому что за все время, пока мы ходили по магазину, я не заметила никаких изъянов в изделиях. Не было торчащих ниток, каких-то пятен. Это очень приятно и говорит о высококлассном качестве товаров, но при этом стоит отметить ценовую политику. Она достаточно сдержанная. Купить футболку за 25 рублей – это очень интересно и правдоподобно, приятно для покупателей, которые придут и увидят, что выбор разнообразный. Говоря о ценах также хочется отметить присутствие и наличие сертификата, при открытии первого магазина, насколько я помню, их не было. А вот второй магазин уже отметился таким нововведением. Можно купить сертификат на сумму от 25 рублей. По-моему, если не ошибаюсь, конечная цена – 100 рублей. Наверное, можно урегулировать вопрос с организаторами.
Если говорить, почему вообще второй магазин открылся в ТЦ «Столица» – это неспроста. Как нам рассказали, сейчас в «Столице» проходят некие реформы, здесь представляются белорусские производители. Так что мерч с цитатами от главы государства будет отличным дополнением, которое, возможно, задаст настроение всему будущему обновленному центру. Если говорить о гостях, то их действительно много, они приходят, уходят, покупают полюбившееся. То, за что зацепился взгляд. Мы надеемся, что их будет еще больше. Если судить об успехах второго магазина, предлагаю вспомнить, как открывался первый. Потому что по аналитике, которую провели организаторы, приходят люди разных возрастов, разных достатков. Важно, что в том числе приходят и иностранные гости. Так что этот магазин будет также являться местом притяжения лиц, которые захотят приобрести что-то колоритное, белорусское. Интересно, что этим колоритом стал бренд нашего Президента, он узнается далеко за границами нашей страны. График работы – с 10 утра до 10 вечера. Мы присутствуем здесь относительно недавно, но как я говорила, успели увидеть много знакомых лиц, которых вы часто можете встречать на нашем телеканале. А также просто молодых ребят, которые тоже заходят в примерочные, а потом красуются перед зеркалом. Интересно наблюдать, как они нравятся себе, нравятся в этой интересной и легкой одежде. Она действительно легкая и очень приятная на ощупь. Это отмечали многие спикеры, с кем нам довелось пообщаться.