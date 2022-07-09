Можно купить одежду с известными цитатами. В Минске открылся второй магазин с мерчем от Президента

Новости Беларуси. В Минске открылся новый, уже второй по счету, магазин с мерчем от Президента. Прошлая презентация не оставила публику равнодушной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем удивит новая эксклюзивная точка в торговом центре «Столица», узнаем у корреспондента Полины Королевы.

Полина Королева, корреспондент:

Мы находимся в торговом центре «Столица». Для субботы, выходного дня, ничего необычного – скажете вы. Однако сегодня у нас более чем специфический шоппинг. На прилавках одежда с цитатами Александра Григорьевича Лукашенко. Изначально они циркулировали в Telegram-каналах, после, как говорится, ушли в народ. Сегодня мы можем наблюдать новую линейку товаров. Это современное поло интересного кроя, а также добавились красочные расцветки. Светло-голубой цвет для лета, как говорят производители, а также темно-синий сдержанный, который подойдет для более-менее официальных мероприятий.

Расширилась и сама торговая линейка, я уже видела футболку с подписью нашего Президента. Однако большое внимание хочу обратить на такую интересную вещь. Это шоппер. Он сделан из белорусского льна, очень плотный и приятный на ощупь, он крепкий, не порвется. Емкая, но колкая цитата присутствует. Хочется похвалить наших отечественных производителей, потому что за все время, пока мы ходили по магазину, я не заметила никаких изъянов в изделиях. Не было торчащих ниток, каких-то пятен. Это очень приятно и говорит о высококлассном качестве товаров, но при этом стоит отметить ценовую политику. Она достаточно сдержанная. Купить футболку за 25 рублей – это очень интересно и правдоподобно, приятно для покупателей, которые придут и увидят, что выбор разнообразный. Говоря о ценах также хочется отметить присутствие и наличие сертификата, при открытии первого магазина, насколько я помню, их не было. А вот второй магазин уже отметился таким нововведением. Можно купить сертификат на сумму от 25 рублей. По-моему, если не ошибаюсь, конечная цена – 100 рублей. Наверное, можно урегулировать вопрос с организаторами.